Стало известно, почему пассажиры выгнали женщин с детьми из троллейбуса в Петербурге

Начало драки в троллейбусе попало на видео. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В соцсетях появился видеоролик с началом резонансной драки в троллейбусе, откуда пассажиры выгнали женщин с детьми. А одна из мамочек в ответ разбила о дверь троллейбуса бутылку. Конфликт произошел накануне неподалеку от станции метро «Московская». Причиной якобы стало то, что пассажирки не оплатили проезд.

- Их очень часто видят, когда едут они с Ленинского проспекта до «Московской». Громко общаются и вечно ругань из-за оплаты проезда. Делают вид что не понимают. Постоянно кондуктор кричит водителю остановить троллейбус, чтобы безбилетники вышли, - пишут в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

В этот раз к скандалу подключились и пассажиры. Слово за слово, сначала началась ругань. А потом, когда предполагаемых безбилетников попытались высадить, в ход пошли руки и ноги.

При этом обе стороны кричали «полиция», и требовали вызвать стражей порядка. Нов итоге двух женщин с колясками и детьми все же вытолкали за двери.

Официальных заявлений ни от Горэлектротранса, ни от полиции, ни от комитета по транспорту не поступало.