Смольный сообщил о полной готовности Петербурга к отопительному сезону

Петербург полностью к зимнему отопительному сезону. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург полностью готов к отопительному сезону. Работу инженерно-энергетического комплекса города обсудили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

- Периодическое протапливание началось 8 сентября. С 1979 года – это самое раннее начало отопительного сезона. В первую очередь теплом были обеспечены детские сады и школы, а также учреждения здравоохранения, - сообщил глава города.

Режим регулярного отопления введен в Петербурге с 3 октября. Перед началом отопительного сезона были подготовлены запасы резервного топлива и материально-технических средств. Кроме этого, еще в летний период отремонтированы тепловые сети.

В этом году планируется до конца решить вопрос перевода котельных на экологические виды топлива. Сейчас всего один процент в топливно-энергетическом балансе города занимают уголь и мазут. До конца года еще пять котельных перейдут на газ и электричество.

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