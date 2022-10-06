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Происшествия6 октября 2022 12:40

Мужчине прострелили голову на Таллинском шоссе в Петербурге

Полиция задержала четырех человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На Таллиннском шоссе мигранту прострелили голову

На Таллиннском шоссе мигранту прострелили голову

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Драка со стрельбой и серьезными последствиями произошла в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В три часа ночи 6 октября 2022 года в полицию позвонили очевидцы, которые сообщили, что у дома 92 на Таллинском шоссе происходит потасовка со стрельбой. На место выехал наряд правоохранителей, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Подъехавший на место происшествия наряд полиции задержал четырех граждан Узбекистана в возрасте от 20 до 36 лет, - рассказал источник.

Также в больницу был госпитализирован один пострадавший. В результате потасовки 27-летнему мужчине прострелили голову. У него закрытая черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг. Сейчас он находится в больнице.

Полиция Красносельского района выясняет обстоятельства ранения мигранта.