Второклассник пришел с ножом в одну из школ Петербурга

Второклассник пришел с ножом в школу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Следственного комитета России поручил городскому управлению СК разобраться с ЧП в одной из школ Петербурга, куда с ножом пришел ученик второго класса. По счастью, никто из детей не пострадал, но вопросы у родителей к руководству школы появились. И не в первый раз.

- Родители других учеников сообщили об опасениях за безопасность своих детей, так как это не первая хулиганская выходка школьника, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин потребовал выяснить, как организован процесс обучения в школе. И, главное, охрана объекта. Докладывать о ходе проверки руководство петербургского Следкома будет лично председателю СК.

Напомним, что после недавней трагедии в Ижевске вопрос защиты школ снова был поднят, но конкретных решений нет.