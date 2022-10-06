Фура застряла под мостом и перекрыла проезд по Гранитной улице в Петербурге

Фура застряла под мостом на Гранитной улице в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

"Мост глупости" в Санкт-Петербурге уже давно закрыт на реконструкцию, но его дело живет. На этот раз инцидент произошел под мостом над Гранитной улицей. Днем 6 октября 2022 года под переправой застряла фура, перекрыв при этом движение. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На Гранитной фура не прошла под мостом. Один ряд перекрыт, - рассказали свидетели.

Из-за затора автомобилистам приходится перестраиваться в другие свободные ряды. Образовалась небольшая пробка. Водители удивляются, как водитель фуры не рассчитал габариты.

- Наверно, он не был под этим мостом ни разу и не в курсе, что надо крайним левым рядом под этим мостом проходить, - предположили пользователи сети.

Пока что под "мостом глупости" затор. Водитель фуры ожидает помощь.