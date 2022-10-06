Сбор взносов в Фонд капремонта в Петербурге достиг 122%

Сбор взносов в Фонд капремонта в Петербурге превысил 100% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фонд капитального ремонта в Санкт-Петербурге два месяца подряд собирает исторически высокие показатели платы от горожан. Собираемость резко выросла после введения новых квитанций. За сентябрь показатель превысил 100 процентов и составил 122 процента. Об этом 6 октября 2022 года рассказали в Жилищном комитете.

- Мы благодарим жителей за своевременные платежи, терпение и активную обратную связь. Наша цель – сделать процесс оплаты удобным и оперативным, исправить допущенные ранее ошибки, - рассказали в пресс-службе Фонда.

Так, в мае этого года Фонд разослал 800 тысяч долговых квитанций, изменил основную квитанцию, включив сумму долга в общую сумму. Благодаря этим мерам общая сумма дебиторской задолженности впервые с прошлого года начала снижаться и сейчас составляет 5,8 миллионов рублей.