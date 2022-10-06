Дамбу частично закрыли из-за опасности наводнения в Петербурге

Дамба частично закрыта из-за усиления ветра и нагонной волны. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дамба Петербурга закрыла створки части своих водопропускных сооружений. Причиной стало предупреждение метеорологов об усилении ветра до штормового и, как следствие, вероятность наводнения из-за нагонной волны.

- По состоянию на 15:36 затворы водопропускных сооружений В-1 – В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2 переведены в положение «ЗАКРЫТО», - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС).

При этом пока второй шлюз открыт, а Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов.

Напомним, что с 5 октября погоду в Петербурге определяет циклон Zydrune. В ночь с 6 на 7 октября он будет максимально сильным. Ожидается дождь и усиление ветра западных направлений. Порывы Финским заливом могут достигать 17-22 метров в секунду. Возможен подъем воды в Неве на метр, что не превышает критических значений. Наводнение начинается от метра 60 сантиметров.