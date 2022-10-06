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Общество6 октября 2022 13:10

Более 1,5 тысяч единиц уборочной техники подготовлено в Петербурге к зиме

На случай сильных снегопадов город заключил договоры на привлечение 282 самосвалов и 150 погрузчиков
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербург подготовил к зиме 1,5 тысячи единиц техники.

Петербург подготовил к зиме 1,5 тысячи единиц техники.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге к зиме подготовлено более 1,5 тысяч единиц уборочной техники. Кроме этого, на случай сильных снегопадов город заключил договоры на привлечение 282 самосвалов и 150 погрузчиков. К уборке снега привлекут более 700 работников.

- Прошлая зима была снежной. Предприятия вывезли более четырех миллионов кубометров снега и наледи. Неизвестно, какой будет эта зима. Нужно быть готовыми к любой ситуации, - сказал губернатор Александр Беглов.

К зиме планируется подготовить 1612 единиц спецтехники. 1549 из них готовы на данный момент. Остальные машины пополнят автопарки предприятий к середине октября. Кроме этого, запасены специальные противогололедные материалы – 80 тысяч тонн песка и 37 тысяч тонн технической соли.

- Подготовка города к зиме – наша общая ответственность. Нет деления на городские и ведомственные структуры. За все отвечает город, - добавил глава Санкт-Петербурга.