Более 1,5 тысяч единиц уборочной техники подготовлено в Петербурге к зиме

Петербург подготовил к зиме 1,5 тысячи единиц техники. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге к зиме подготовлено более 1,5 тысяч единиц уборочной техники. Кроме этого, на случай сильных снегопадов город заключил договоры на привлечение 282 самосвалов и 150 погрузчиков. К уборке снега привлекут более 700 работников.

- Прошлая зима была снежной. Предприятия вывезли более четырех миллионов кубометров снега и наледи. Неизвестно, какой будет эта зима. Нужно быть готовыми к любой ситуации, - сказал губернатор Александр Беглов.

К зиме планируется подготовить 1612 единиц спецтехники. 1549 из них готовы на данный момент. Остальные машины пополнят автопарки предприятий к середине октября. Кроме этого, запасены специальные противогололедные материалы – 80 тысяч тонн песка и 37 тысяч тонн технической соли.

- Подготовка города к зиме – наша общая ответственность. Нет деления на городские и ведомственные структуры. За все отвечает город, - добавил глава Санкт-Петербурга.