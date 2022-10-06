Суд арестовал мигранта, оскорблявшего русских в автобусе в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пьяная поездка в автобусе для мигранта, который решил нелицеприятно высказываться о русских, а также обещал делать неприглядные вещи с русскими женщинами, закончилась в итоге в СИЗО. В четверг, 6 октября 2022 года, Приморский районный суд города арестовал мужчину, обвиняемого в разжигании ненависти по национальным признакам. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- Вечером 2 октября, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в автобусе, с целью возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства человека, мужчина высказал фразы, содержащие положительную оценку враждебных действий группы лиц "нерусские", направленных против группы лиц "русские", - сообщили в суде.

Напомним, что мужчину быстро нашли, так как его оскорбления один из пассажиров снял на видео. На пьяного мигранта возбудили уголовное дело. Позже на камеру он извинился.

В суде обвиняемый вину признал и просил домашний арест. Однако его отправили в СИЗО до 3 декабря.