Крупные сети супермаркетов будут бесплатно раздавать еду в Петербурге

Супермаркеты начнут бесплатно отдавать продукты с истекающим сроком годности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Две крупные торговые сети запустят в Петербурге программу «фуд-шеринга» (от английских слов food - еда и to share - делиться), то есть бесплатной раздачи еды. Супермаркеты будут делиться продуктами с истекающим, но еще не истекшим сроком годности. Для начала проект начнет работу в нескольких магазинах.

- В Петербурге на первом этапе к проекту подключено несколько магазинов «Перекресток» в Московском районе, - пишет «РБК-Петербург».

Сотрудники супермаркета будут выбирать хлеб, у которого через день-два заканчивается срок годности. А разводить хлеб нуждающимся - пенсионерам, многодетным семьям и другим горожанам, станут волонтеры фонда «Банк еды «Русь».

По такой же схеме до конца октября «фуд-шеринг» начнет работать и в торговой сети «Магнит».

Со временем к хлебобулочным изделиям добавится бакалея: крупы, консервы, а также фрукты и овощи.