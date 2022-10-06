Петербуржец получил год ограничения свободы за осквернение музейных гаубиц

Жителя Петербурга осудили за порчу музейного экспоната Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина получил наказание за вандализм. В марте этого года он разрисовал щиты двух гаубиц. На орудии появились две горизонтальные линии синего и желтого цвета. Таким способом петербуржец выразил протест и несогласие с проведением специальной военной операции.

- Преступник был не один. Они с приятелем пришли на территорию музейного комплекса и распылили на реликвии Великой Отечественной войны краску из баллончиков, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Один из вандалов признал свою вину, извинился и возместил ущерб. Кроме этого, суд учел наличие у него золотого знака отличия «Готов к труду и обороне».

В итоге мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Ему запрещено менять место проживания и работы. Один раз в месяц осужденный должен приходить в орган УИН и отмечаться.