308 заявлений о предоставлении убежища в Финляндии подали граждане России с 21 сентября

Более 300 россиян попросили убежища в Финляндии за две недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше трех сотен заявок о предоставлении политического убежища подали в миграционную службу Финляндии граждане России, прибывшие в Суоми после 21 сентября. Это почти столько же, столько за все предыдущие месяцы 2022 года.

- Миграционная служба сообщает, что увеличилось количество заявлений о предоставлении убежища, поданных россиянами, - пишет финское издание Yle.

По данным ведомства, в последние несколько лет ежегодно граждане России подавали от 200 до 500 прошений об убежище. С начала 2022 года показатель достиг 724, причем 308 заявлений поступили лишь за последние две недели.

Будет расти это показатель дальше, пока непонятно. С 30 сентября въезд в Суоми для обладателей туристических виз закрыт. Пройти через границу могут только россияне, попадающие в список исключений. В нем есть пункт и о гуманитарных причинах.