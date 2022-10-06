Вакцина от коронавируса в форме спрея появилась во всех районах Петербурга

В Петербурге можно вакцинироваться против COVID-19 без уколов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга теперь легко могут привиться от коронавируса без укола. Вакцина «Спутник V» в форме спрея доступна в 90 поликлиниках во всех районах Петербурга. Такой способ вакцинации проще и совсем безболезненный. Об этом 6 октября 2022 года рассказали в Смольном.

- Своевременная вакцинация и ревакцинация позволит не допустить новой волны коронавируса в межсезонье. Сегодня можно привиться не только традиционным способом, но и получить вакцину в виде спрея. Это проще, но не менее эффективно. Защитите себя и своих близких, - подчеркнул губернатор города Александр Беглов.

Специалисты отмечают, что назальная форма лучше подходит для ревакцинации. У нее почти нет побочных эффектов и переносится значительно легче, чем укол. Вводится вакцина также двумя компонентами с интервалом в три недели.

За две недели с момента поступления насадок в поликлиники первым компонентом вакцины-спрея привились уже 1859 петербуржцев.