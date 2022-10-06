Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика6 октября 2022 14:12

Продажи подержанных машин в Петербурге и Ленобласти выросли на 30%

Выкупать машины у частных владельцев начали крупные автосалоны
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Продажи б/у машин выросли в Петербурге почти на 30 процентов.

Продажи б/у машин выросли в Петербурге почти на 30 процентов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Продажи подержанных машин резко рванули вверх. По итогам третьего квартала по сравнению со вторым, прибавка составила почти 30 процентов. И это на фоне падения рынка новых машин. Эксперты объясняют, что тут нет ничего удивительного, а есть, наоборот, прямая зависимость.

- К лету 2022 года дилерам автомобилей с пробегом удалось адаптироваться к новым рыночным условиям и наладить процессы, позволяющие эффективно пополнять склад, в частности – выкуп авто у частных продавцов, - отмечает пресс-служба сервиса «Авито.Авто».

И дилеры и сами петербуржцы переключились на б/у машины. Тем более, что после зимне-весеннего ажиотажа цены на рынке стабилизировались и даже чуть-чуть снизились.

Фактически, в отсутствии поставок новых иномарок, покупателю остается брать то, что есть. Или авто без пробега, но очень дорого, или подержанную машину.

Из новых вариантов есть подрожавшая продукция «АвтоВАЗа», где лидирует «Гранта» за счет дешевизны, либо китайские марки. Но они тоже резко подняли цены. Поэтому петербуржцы и жители Ленобласти чаще берут авто с рук.