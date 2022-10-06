Продажи подержанных машин в Петербурге и Ленобласти выросли на 30%

Продажи б/у машин выросли в Петербурге почти на 30 процентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Продажи подержанных машин резко рванули вверх. По итогам третьего квартала по сравнению со вторым, прибавка составила почти 30 процентов. И это на фоне падения рынка новых машин. Эксперты объясняют, что тут нет ничего удивительного, а есть, наоборот, прямая зависимость.

- К лету 2022 года дилерам автомобилей с пробегом удалось адаптироваться к новым рыночным условиям и наладить процессы, позволяющие эффективно пополнять склад, в частности – выкуп авто у частных продавцов, - отмечает пресс-служба сервиса «Авито.Авто».

И дилеры и сами петербуржцы переключились на б/у машины. Тем более, что после зимне-весеннего ажиотажа цены на рынке стабилизировались и даже чуть-чуть снизились.

Фактически, в отсутствии поставок новых иномарок, покупателю остается брать то, что есть. Или авто без пробега, но очень дорого, или подержанную машину.

Из новых вариантов есть подрожавшая продукция «АвтоВАЗа», где лидирует «Гранта» за счет дешевизны, либо китайские марки. Но они тоже резко подняли цены. Поэтому петербуржцы и жители Ленобласти чаще берут авто с рук.