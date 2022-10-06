Выстреливший в себя петербуржец выплатит штраф в 50 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пьяный петербуржец во время разборок со знакомым пытался в него выстрелить, но попал в свою же руку. Еще и 50 тысяч рублей штрафа придется выплатить. Неприятность произошла в ноябре прошлого года.

- Конфликт между соседями приключился из-за того, что один из них обвинил пасынка второго в краже велосипедов, - рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Отчим пошел разбираться с обидчиком ребенка. А тот встретил его с ружьем и грозился стрелять. Завязалась драка, мужчины оказались на полу, и произошел выстрел. Обидчик попал в себя ружьем двенадцатого калибра. На него было заведено уголовное дело по статье «хулиганство».

Свою вину мужчина признал. Сестрорецкий районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Но из-за того, что осужденный почти год провел в СИЗО, сумма штрафа снижена до 50 тысяч.