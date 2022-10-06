Движение наземного транспорта усилят на время ремонта станции метро «Чернышевская» в Петербурге с 25 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

25 октября 2022 года станцию метро "Чернышевская" в Санкт-Петербурге закроют на капитальный ремонт на полтора года. Пока вестибюль будет недоступным, пассажирам придется пользоваться наземным транспортом. Специально для удобства людей, движение автобусов и троллейбусов будет усилено. Об этом 6 октября сообщили в комитете по транспорту.

- На период ремонтных работ будет усилено движение общественного наземного транспорта. В районе станции метро "Чернышевская" будут работать восемь автобусных и два троллейбусных маршрута, - рассказали в комитете.

Напомним, что пассажиры могут пользоваться пересадочным тарифом "60 минут". По нему, оплачивая "Подорожником", первая поездка обойдется в 40 рублей, вторая в 10, а последующие поездки в течение часа бесплатные.