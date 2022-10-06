50 жителей Петербурга получат премии за вклад в развитие физкультуры и спорта

50 петербуржцев получат награду и премию за вклад в развитие физической культуры и спорта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге состоится вручение премии за вклад в развитие физической культуры и спорта. Ее получат 50 жителей города. Соответствующие постановления подписал губернатор Александр Беглов.

- Среди награждаемых - тренеры спортивных школ разного уровня, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта, государственные гражданские служащие и специалисты, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Все эти люди так или иначе связаны за спортом: кто-то тренирует спортсменов, а кто-то помогает привлечь население к занятиям спортом, а также организовывает и проводит спортивные мероприятия.

Торжественная церемония, на которой вручают премии и нагрудные знаки «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга», проводится в Северной столице ежегодно.