Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт6 октября 2022 14:51

50 жителей Петербурга получат премии за вклад в развитие физкультуры и спорта

Александр Беглов подписал соответствующие постановления
Анастасия НУРАДИЛОВА
50 петербуржцев получат награду и премию за вклад в развитие физической культуры и спорта

50 петербуржцев получат награду и премию за вклад в развитие физической культуры и спорта

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге состоится вручение премии за вклад в развитие физической культуры и спорта. Ее получат 50 жителей города. Соответствующие постановления подписал губернатор Александр Беглов.

- Среди награждаемых - тренеры спортивных школ разного уровня, руководители учреждений сферы физической культуры и спорта, государственные гражданские служащие и специалисты, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Все эти люди так или иначе связаны за спортом: кто-то тренирует спортсменов, а кто-то помогает привлечь население к занятиям спортом, а также организовывает и проводит спортивные мероприятия.

Торжественная церемония, на которой вручают премии и нагрудные знаки «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга», проводится в Северной столице ежегодно.