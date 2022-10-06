Врио начальника отдела молодежной политики Петербурга отправился добровольцем на мобилизацию / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге все больше сотрудников правительства решают временно оставить свои посты в Смольном и отправиться служить на передовую. Временно исполняющий обязанности начальника отдела молодежной политики, физической культуры и спорта Дмитрий Филиппов отправился добровольцем на мобилизацию. 6 октября 2022 года его провожали коллеги в актовом зале администрации Пушкинского района. Об этом рассказали в Смольном.

- Мы гордимся, что у нас в коллективе есть такой человек. На таких парнях держалась и держится вся Россия, - отметили сотрудники районной администрации.

Работники администрации пожелали Филиппову удачи и успехов, а также пообещали позаботиться о его семье.

- Благодарю всех вас. Не сомневайтесь, вернусь живым, вернусь с победой. И еще вместе поработаем, - отметил Филиппов.

40-летний Дмитрий Филиппов отправится в военкомат уже завтра. Дома его будут ждать жена и дочка, которые так же поддержали добровольца.