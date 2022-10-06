Мобилизованным в Петербурге выдали именные сумки и бронежилеты

Для мобилизованных в Петербург поставляют именные сумки и амуницию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается частичная мобилизация. В город поставляют необходимое обмундирование для резервистов. Для них собирают именные сумки, в которых есть все необходимые для полевых условий вещи.

- В сумки для мобилизованных складывают предметы личной гигиены и термобелье, спальники, обувь, индивидуальную аптечку, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Товары тестируют для того, чтобы оценить их качество. Так, например, 6 ноября на стрелковом полигоне эксперты ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели испытания бронежилета и шлема из бойцового комплекта. В результате высокое качество амуниции было подтверждено.

Напомним, накануне десять сотрудников учреждений культуры отправились добровольцами на спецоперацию. Они будут выступать в военных частях и госпиталях, чтобы поддерживать боевой дух.