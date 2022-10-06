Почти 1,4 млн жителей Петербурга привились от гриппа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Роспотребнадзор продолжает следить за заболеваемостью гриппом и другими ОРВИ в Санкт-Петербурге. На данный момент все находится на неэпидемическом уровне. Об этом в ведомстве рассказали 6 октября 2022 года.

- На данный момент в Петербурге от гриппа привиты почти 1,4 миллион человек. Это 25,9 процентов всего населения. Среди привитых более 368,6 тысяч детей, - сообщили в управлении.

Специалисты отмечают, что эффективность вакцины от гриппа выше всех неспецифических медицинских препаратов. Следует помнить, что для создания поствакцинального иммунитета организму нужно 2-3 недели.

Напомним, что также врачи разрешают делать одновременно вакцину и от коронавируса. Ее также необходимо ставить до начала подъема заболеваемости.