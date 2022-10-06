Проводы сотни мобилизованных резервистов прошли в Петербурге

Проводы сотни мобилизованных резервистов прошли в Красногвардейском районе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центр подготовки отправились более 100 мобилизованных петербуржцев. В военном комиссариате Красногвардейского района для мужчин провели торжественную церемонию с небольшим концертом. С напутственным словом выступил глава районной администрации Евгений Разумишкин.

- Существует священный долг перед родиной. И вы яркий пример тех ребят, которые точно об этом знают. Гордимся вами, - сказал он.

Проводить мобилизованных по повестке и прибывших в военкомат добровольно пришли друзья, родные и близкие.

- Родные переживают, и это самое больное. Но я скрываться не собирался. Надо - значит, надо, - сказал один из мобилизованных Павел Андреев.