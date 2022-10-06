Историческое название Герцогскому переулку вернули в Петербурге

Историческое название Герцогский переулок вернули улице в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Части улицы в Петербурге вернули прошлое название. Теперь в городе снова есть Герцогский переулок. Такое решение принято Топонимической комиссией. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

- Часть Мариинской улицы от поворота до улицы Решетникова называлась Герцогским переулком с 1906 по 1918 годы, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Есть предположение, что такое название переулок получил из-за фамилии Г. О. Герца. Он был директором-распорядителем одного из заводов, который в то время назывался «Сименс и Гальске». Сейчас предприятие называется по-другому – «Электросила».

Напомним, в июле этого года депутат Госдумы Евгений Марченко поддержал инициативу о переименовании станции метро «Парнас». Было предложено назвать станцию «Сергиевское» и возвести три храма.