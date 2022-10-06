Уровень воды в Неве в Петербурге поднялся из-за сильного западного ветра 6 октября

Уровень воды в Неве поднялся из-за сильного западного ветра 6 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге опять гуляет шторм. На этот раз сильный ветер дует с запада, а это значит, что Северной столице грозит наводнение. К половине восьмого вечера 6 октября 2022 года уровень воды в Неве уже достиг отметки в 89 сантиметров и продолжает расти. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Напомню, что наводнением в Северной столице считается подъем воды свыше 160 см относительно уровня Кронштадтского футштока, - отметил синоптик.

В целях безопасности на дамбе уже частично закрыли створы. Кронштадтский корабельный фарватер пока открыт для движения судов.

Сейчас ветер в Финском заливе развернулся на запад, а скорость в акватории достигает 24 метров в секунду, на побережье 19 метров в секунду. Такой ветер западных румбов со скоростью в порывах до 19-24 метров в секунду сохранится в Финском заливе в течение всей ночи.