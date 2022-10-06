Главный синоптик Петербурга предупредил о серии западных циклонов с штормами и дождями Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 6 октября 2022 года вновь бушует сильный ветер. Над акваторией Финского залива и Невской губы порывы достигают 23 метров в секунду. Однако, как отметил в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) главный синоптик города Александр Колесов, наводнения ждать не стоит.

- Фронт подходит, усиление ветра будет, но не сильнее, чем было в понедельник. Около 15-17 метров в секунду. Да и ветер будет бушевать не долго. Пик придется на 21 час вечера, а с середины ночи начнет ослабевать, - сообщил синоптик.

Колесов отметил, что наводнения не будет. Уровень воды поднимется чуть-чуть выше метра.

Также синоптик рассказал, что это наступила серия циклонов, которые обычно приходят осенью в Петербург. Они приносят штормы, небольшие наводнения. При этом, ближайшие три дня горожан ждет теплая погода.

Так, в субботу ожидается солнце и около плюс 13 градусов. А уже в воскресенье начнутся снова дожди.