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Происшествия6 октября 2022 18:38

Обвиянемого в жестоком убийстве мужчину отправяд под суд в Ленобласти

Он зарезал человека, нанеся не менее 49 ножевых ударов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Обвиянемого в жестоком убийстве мужчину отправяд под суд в Ленобласти

Обвиянемого в жестоком убийстве мужчину отправяд под суд в Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области под суд отправят мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве. В четверг, 6 октября 2022 года, следственный отдел города Всеволожск сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Санкт-Петербурга. Убийство произошло еще осенью прошлого года.

- 25 сентября 2021 года в лесу Ржевского лесопарка во Всеволожском районе обвиняемый на почве личных неприязненных отношений, нанес 30-летнему мужчине не менее 49 ударов ножом, от чего тот скончался на месте, - рассказали в следственном комитете.

Убийцу вскоре задержали и отправили под стражу. Сейчас он находится в суде.

На данный момент следователи собрали доказательную базу и направили уголовное дело на рассмотрение в суд.