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Происшествия6 октября 2022 19:20

Молодого наркоторговца задержали в Петербурге

Мужчина распространял наркотики с помощью закладок
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Молодого наркоторговца задержали в Петербурге

Молодого наркоторговца задержали в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали молодого наркоторговца. 24-летнего парня поймали 29 сентября 2022 года в Выборгском районе города. При себе у него нашли 10 свертков на магните, в которых был курительное вещество общим весом в 4,3 грамма. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Установлено, что парень распространял наркотики с помощью закладок. В телефоне у него обнаружили фотографии тайников, по которым оперативники нашли еще два свертка, - рассказали в полиции.

Во время обысков по месту проживания молодого человека было обнаружено еще несколько пакетов с наркотиками, которые отправлены на экспертизу. Сейчас подозреваемый под стражей. Возбуждено уголовное дело.