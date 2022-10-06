Музыкальный флешмоб «Бессмертного полка» проходит в Петербурге

Как проходит музыкальный флешмоб «Бессмертного полка» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге и по всей России проходит новый музыкальный флешмоб "Бессмертного полка". Он организован в честь присоединения к России новых субъектов. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом 6 октября 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Участники под руководством лауреата международных конкурсов, "голоса Бессмертного полка России" Михаила Гаврилова исполнили песню "Последний бой", написанную членом Центрального штаба "Бессмертного полка России" Народным артистом России Михаилом Ножкиным, - рассказала изданию руководитель движения Наталья Шадрина.

Поучаствовать во флешмобе предложили всем желающим. Для этого можно записать свое исполнение этой песни и выкладывать на своих страницах в социальных сетях с хештегом #последнийбой.