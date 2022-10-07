Дожди и порывистый ветер сохранит в Петербурге в пятницу циклон Zydrune

В Петербурге пока еще пасмурно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Резкий ветер и дожди, такой прогноз дают на наступившую пятницу в Петербурге. 7 октября город останется под влиянием циклона Zydrune, который едва не устроил первое осеннее наводнение. Но вода уже начала отступать, а вскоре уйдет и непогода.

- Центр циклона окажется над акваторией Баренцева моря, а Ленинградскую область и Петербург он накроет своей тыловой частью. В облаках появятся робкие прояснения, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем температура в городе составит 12-12 градусов тепла, по Ленинградской области термометры покажут +10...+15. С уходом циклона давление начнет подниматься и достигнет нормы в 760 мм ртутного столба.

К субботе циклон окончательно уйдет из региона, ветер стихнет а дожди если и будут то только по области и небольшие.