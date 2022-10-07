Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2022 5:36

Уровень воды в Неве снизился после угрозы наводнения

Ветер, гнавший волну, ослабел и сменил направление
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Уровень воды в Неве начал падать.

Уровень воды в Неве начал падать.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Угроза наводнения в Петербурге миновала. После вечернего подъема воды, ночью создавший нагонную волну ветер подутих и сменил направление. И Нева начала потихоньку понижать уровень.

- В начале ночи у футштока Горного университета максимум уровня воды вплотную приближался к 1 метру, то к утру пятницы он составляет 80 сантиметров, - сообщает метеоролог Михаил Леус.

Впрочем, и это на полметра выше, чем в четверг утром, когда было всего + 33 сантиметра относительно нулевой отметки

При этом синоптики не ожидали полноценного наводнения, которое бывает при превышении отметки в 160 сантиметров. Поэтому дамбу перекрывали частично, оставляя открытым судоходный фарватер.

Днем стихия постепенно уйдет из Петербурга, ветер стихнет, а уровень воды в Неве продолжит падать. В ближайшие пару дней повторения шторма не ожидается.