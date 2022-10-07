Каршеринг задом «намотался» на столб на Пулковском шоссе

Каршеринг задом врезался в столб. Фото: vk.com/dorinspb

Редкая по обстоятельствам авария произошла вечером 6 октября на Пулковском шоссе. Здесь прокатный «Фольксваген» вылетел на разделительный газон и «намотался» на столб. Особенность в том, что сделал он это задом наперед.

- Водитель (мужчина) не справился с управлением автомобилем и совершил столкновение с мачтой освещения. В результате ДТП никто не пострадал. Водитель трезвый, - сообщает паблик «Дорожный инспектор».

Удар пришелся точно посередине багажника, который смяло до заднего стекла. Если бы столкновение было передом, то последствия для водителя могли быть куда печальнее. А так он отделался испугом. Ну и теперь придется компенсировать ущерб каршеринговой компании. Автомобиль явно пойдет под списание или очень серьезный ремонт.

Предварительно, причиной ДТП стало превышение скорости на мокром после дождя асфальте.