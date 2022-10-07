Закладчика наркотиков поймали на севере Петербурга

Молодого иностранца поймали на закладке наркотиков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Выборгского района Петербурга поймали молодого закладчика наркотиков. В руках стражей порядка оказался 24-летний уроженец одной из бывших стран СССР. При себе у него обнаружились 10 пакетиков с запрещенными веществами.

- Злоумышленник изобличен в незаконном сбыте наркотических средств посредством оборудования тайников-закладок, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что с клиентами мужчина общался через мобильный мессенджер. Там оставлялись фото и прочие данные о месте закладки. Для удобства в пакетики с наркотиками клали магнит, чтобы закладку можно были прицепить на железный ящик, например.

При осмотре мест «работы» были найдены еще два пакетика с растительным наркотиком. А дома у задержанного изъяли материалы для фасовки и два пакета с подозрительными веществами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за незаконное распространение наркотиков.