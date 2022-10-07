Мариупольская площадь и Герцогский переулок появятся в Петербурге

В Невском районе появится Мариупольская площадь. Фото: Яндекс.Карты.

Площадь в Невском районе Петербурга получит название в честь Мариуполя - города-побратима Северной столицы. Такое решение было принято на заседании Топонимической комиссии «по просьбам петербуржцев».

- Место выбрано не случайно. В 1941-1962 годах часть улицы Шелгунова, примыкающая к этой площади, носила название Мариупольская улица, - отметил Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба города.

Новое название получит площадь улиц Бабушкина, Шелгунова и проспекта Александровской Фермы.

Кроме этого, на карту Петербурга вернется Герцогский переулок. Именно так с 1906 до 1918 года называлась часть Мариинской улицы от поворота до улицы Решетникова. Краеведы предполагают, что название не имело отношения к герцогам, а было дано по фамилии директора завода «Сименс и Гальске» (нынешняя «Электросила») Г.О.Герца.

Распоряжение о восстановлении исторической справедливости и возвращения названия переулку подписал губернатор Петербурга.