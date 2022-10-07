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Происшествия7 октября 2022 8:11

Двух человек задержали за стрельбу на Семеновской площади в Петербурге

У одного из них изъят травматический пистолет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Двое мужчин задержаны после стрельбы на Семеновской площади.

Двое мужчин задержаны после стрельбы на Семеновской площади.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в стрельбе на Семеновской площади. Сообщение о ЧП поступило в правоохранительные органы утром 6 октября. Вскоре сомнительных личностей нашли на Пулковском шоссе.

- При себе у задержанных оружия не было, но у одного есть травматический пистолет, зарегистрированный на заместителя гендиректора охранной фирмы, - пишет «Мойка 78».

Найти подозреваемых удалось благодаря записи с камер наблюдения. Известно, что одному из мужчин 44 года, а второму 46 лет. По предварительным данным, в момент правонарушения оба были пьяны. В результате ЧП никто не пострадал.

Сейчас на обоих составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.