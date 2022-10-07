Видео ночного шторма на дамбе показала пресс-служба Комплекса защитных сооружений

Ночью на дамбе штормило. Фото: пресс-служба КЗС СПб

Затворы петербургской дамбы снова открыты после ночного шторма, вызванного приходом циклона Zydrune. Уровень воды в Неве продолжает снижаться и составляет на 12:00 пятницы 74 сантиметра выше ординара по футштоку у Горного университета.

- Первую осеннюю попытку природы устроить наводнение в Северной столице можно считать завершенной, - отмечает метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

А в пресс-службе Комплекса защитных сооружений показывают на видео, каким именно был ночной шторм и сообщают об открытии дамбы: «Затворы судопропускного сооружения С-2 и шести водопропускных сооружений открыты в 3:30 по московскому времени».

Первое судопропускное сооружение не закрывалось вовсе, корабельный фарватер был открыт все время, пока бесновалась стихия. Синоптики изначально не прогнозировали подъема воды выше метра, при том что наводнением считается уровень в 160 сантиметров и более.