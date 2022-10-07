Фотосессию для манула устроили в Ленинградском зоопарке

Манулы вышли на прогулку. Фото: Ленинградский зоопарк.

Ленинградский зоопарк поделился фотографиями пушистых хищников. Так сотрудники зверинца называют манулов. Животные очень похожи на домашних кошек. Но отличить их от собратьев можно по короткому туловищу и длинному густому меху.

- Мы подготовили манулью фотоподборку для кошачьих фанатов, чтобы эти фотографии порадовали их в пасмурный день, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Напомним, накануне по Петербургу прогуливалась одинокая свинья. Хрюшка совсем не испугалась людей и с удовольствием позировала для видеосъемки. Пользователи социальных сетей узнали четвероногого пешехода. Всеобщая любимица свинка Дуся уже не впервые уходит из дома.