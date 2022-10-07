Водителю, бросившему пассажира на месте ДТП, вынесли приговор в Петербурге

Водитель не вызвал скорую помощь пострадавшему пассажиру Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге вынесен приговор водителю, из-за которого серьезно пострадал пассажир. ДТП произошло 11 сентября 2019 года. По вине лихача, автомобиль не остановился на светофоре, когда горел красный свет. Из-за этого столкнулся с другой машиной.

- В иномарке в это время находился пассажир. Но мужчина бросил его в машине. При этом даже не позвонил в скорую помощь. В полицию о ДТП он тоже сообщать не стал. Просто сбежал. Водительских прав у него не было, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Из-за халатности подсудимого, здоровью пассажира причинен тяжкий вред. Свою вину водитель признал. Красносельский районный суд назначил автолюбителю три года и два месяца лишения свободы. Это время он проведет в колонии-поселении.