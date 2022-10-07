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Общество7 октября 2022 11:31

Депутата ЗакСа и бывшего омбудсмена Петербурга Александра Шишлова осудили за дискредитацию армии

Суд оштрафовал его на 35 тысяч рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Александра Шишлова оштрафовали на 35 тысяч рублей. Фото: ombudsmanspb.ru

Александра Шишлова оштрафовали на 35 тысяч рублей. Фото: ombudsmanspb.ru

Петроградский райсуд вынес решение по делу депутата Законодательного собрания, главы городской фракции «Яблоко» и бывшего уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова, которого обвиняли в дискредитации армии. Дело было административным.

- Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что дело было принято к рассмотрению еще в начале августа. Сам Шишлов с обвинениями не согласился.

По административной статье ему грозило наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. Суд чуть-чуть поднял нижнюю планку.