МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге

Выходные будут немного ветреными, но теплыми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское управление МЧС предупреждает о сильном ветре, который ожидается в субботу, 8 октября. Впрочем, на фоне шторма, вызванного циклоном Zydrune, отшумевшем в ночь с четверга на пятницу, порывы будут не столь пугающими.

- 8 октября в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

При этом дождей синоптики не обещают. Погода будет облачная, но и солнце тоже порадует петербуржцев.

- Ветер сохранится умеренным, но юго-западного направления, поэтому ночью тепло, а днем до +10…+15 градусов, - рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Другими словами, можно и на дачу поехать и в лес за грибами сходить и по Петербургу погулять.