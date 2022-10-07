Мультицентр по трудовой интеграции Ленобласти и комитет по соцполитике Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве

Мультицентр находится во Всеволжске. Фото: lenobl.ru

Соглашение о сотрудничестве между мультицентром по социальной и трудовой интеграции и комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга подписано 7 октября. Теперь ведомства смогут объединить ресурсы для совместной работы над проектами для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

- Мы планируем развитие совместных программ между городом и Ленинградской областью. Конечно, они были и без соглашения. Но сейчас это новый виток и новые условия, в которых будут работать правительство Санкт-Петербурга совместно с правительством Ленобласти, - рассказала председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова.

Мультицентр находится во Всеволжске. Там желающих обучают новым профессиям с последующим трудоустройством. Теперь вместе с комитетом по соцполитике Петербурга они будут взаимодействовать по вопросам дополнительного образования, профориентации, социальной и трудовой интеграции инвалидов и людей с ОВЗ. Сотрудничество планируется акцентировать, в первую очередь, на профессиональном переобучении.

- Сегодня мы все просто привели к фактическому соответствию: всю эту дружбу, коллективную взаимовыручку оформили документально. Теперь это будет не просто пример межведомственного взаимодействия, но и межрегионального. До федерального один шаг, - подчеркнула директор ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» Ирина Дрозденко.