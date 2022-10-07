Мужчина поджег квартиру в Петербурге из-за ссоры с матерью

В Петербурге мужчина поджег квартиру из-за ссоры с матерью Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина поджег квартиру из-за ссоры с матерью. Инцидент произошел 5 октября 2022 года в Невском районе города. Большая бытовая ссора разгорелась из-за раздела имущества. Тогда 35-летний мужчина решил насолить сразу всем - и себе, и матери. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 5 октября в результате бытовой ссоры с матерью, возникшей по поводу раздела имущества, мужчина поджег принадлежащую ей квартиру в доме 6/2 по улице Дмитрия Устинова, - рассказал источник.

В результате пожара выгорела одна комната. Благо, никто не пострадал.

На следующий день 58-летняя пенсионерка обратилась в полицию и написала заявление на своего сына. На данный момент правоохранители разбираются в этой ситуации и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.