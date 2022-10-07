Петербургская пенсионерка три недели жила с трупом мужа, думая что он спит

В Петербурге пенсионерка три недели жила с трупом мужа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге пенсионерка три недели жила в квартире с мумией своего мужа. Пожилая женщина, страдающая деменцией, не осознавало жути происходящего. А полицию вызвали соседи пожилой пары. Люди начали подозревать недоброе, когда по подъезду распространился удушающий трупный запах.

- Жители дома 21 по улице Большая Морская 21 почувствовали трупный запах и вызвали сотрудников полиции. В квартире был обнаружен труп мужчины 1938 года рождения. Его жена не предпринимала никаких действий, так как думала что супруг просто спит, - сообщает источник «КП-Петербург».

Полицейские вызвали скорую помощь, но пенсионерка от госпитализации отказалась. На место приехали и родственники пары. Сейчас они занимаются вопросом организации похорон и присмотром за страдающей слабоумием старушкой.

Обстоятельства происшествия уточняются, тело умершего мужчины, которое успело частично мумифицироваться, отправлено в морг на судмедэкспертизу.