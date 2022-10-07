«Аэрофлот» начнет летать из Петербурга в Минеральные Воды с 23 декабря

"Аэрофлот" начнет летать из Пулково в Минводы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Четвертый перевозчик начнет выполнять рейсы по маршруту Петербург-Минеральные Воды. Ближе к новогодним праздникам на линию выйдут лайнеры «Аэрофлота». Первый полет намечен на 23 декабря.

- «Аэрофлот» будет выполнять рейсы из аэропорта Пулково в Минеральные Воды ежедневно, - сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.

Вылет из Северной столицы назначен на 10:40, прибытие в Минводы в 15:00. Обратно самолет улетит в четыре часа дня, с приземлением в Петербурга в 20:15. Время для каждого аэропорта указано местное.

Напомним, что сейчас в Минеральные воды из города на Неве летают три авиакомпании: «Россия», «Победа» и Smartavia.