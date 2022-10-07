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Авто7 октября 2022 12:50

Движение на КАД и ЗСД Петербурга встало 7 октября

Автомобилисты жалуются, что дороги полностью перекрыты
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КАД и ЗСД встали в жуткие пробки 7 октября

КАД и ЗСД встали в жуткие пробки 7 октября

Фото: СОЦСЕТИ

Движение в Санкт-Петербурге 7 октября 2022 года встало. В основном автомобилисты жалуют, что не могут проехать по КАД и ЗСД. Дороги оказались перекрыты, автомобили не пускают, многие опаздывают в аэропорт. Об этом горожане рассказывают в социальных сетях.

- Съезд с ЗСД около Кубинской перекрыт в обе стороны, стоим без движения уже минут 20. Люди выходят из машин покурить, - жалуются автомобилисты.

Другие сообщают, что перекрыт КАД, особенная внешняя сторона. Машины просто стоят на месте, никто не может продвинуться даже на сантиметр.

- Стоим на КАД, съезд на Пулковском шоссе, все мертво, движения никакого. Просто издевательство какое-то, - возмущаются горожане.

Некоторым людям, которым необходимо попасть в аэропорт, выходят из автобусов и идут пешком, чтобы не опоздать на рейс.

Напомним, что 7 октября в Петербурге проходит неформальный саммит по случаю юбилея Владимира Путина.