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Общество7 октября 2022 13:13

Атомный баржевоз «Севморпуть» отправится на Дальний Восток из Петербурга

Грузовое судно доставит машины и строительные материалы к концу октября
Анастасия НУРАДИЛОВА
Грузовое судно перевозит контейнеры по Северному морскому пути

Грузовое судно перевозит контейнеры по Северному морскому пути

Фото: Пресс-служба Смольного

Атомный лихтеровоз «Севморпуть» отправится из Петербурга на Дальний Восток. Грузовое судно перевозит контейнеры по Северному морскому пути. В этот раз он отправится в рейс почти с полной загрузкой.

- Это уже второе путешествие уникального судна. Тестовый рейс прошел в августе этого года. Тогда для поездки не потребовалась ледокольная проводка. Сейчас он отправится с 90-процентной погрузкой, - рассказали в пресс-службе Смольного.

«Севморпуть» прибудет на Дальний Восток до конца октября. Туда он привезет краны, машины, разное оборудование, строительные материалы. На палубе лихтеровоза закреплены и два судна. Обратно, в ноябре, контейнеровоз достави генеральные грузы и дальневосточную рыбу.