Атомный баржевоз «Севморпуть» отправится на Дальний Восток из Петербурга

Грузовое судно перевозит контейнеры по Северному морскому пути Фото: Пресс-служба Смольного

Атомный лихтеровоз «Севморпуть» отправится из Петербурга на Дальний Восток. Грузовое судно перевозит контейнеры по Северному морскому пути. В этот раз он отправится в рейс почти с полной загрузкой.

- Это уже второе путешествие уникального судна. Тестовый рейс прошел в августе этого года. Тогда для поездки не потребовалась ледокольная проводка. Сейчас он отправится с 90-процентной погрузкой, - рассказали в пресс-службе Смольного.

«Севморпуть» прибудет на Дальний Восток до конца октября. Туда он привезет краны, машины, разное оборудование, строительные материалы. На палубе лихтеровоза закреплены и два судна. Обратно, в ноябре, контейнеровоз достави генеральные грузы и дальневосточную рыбу.