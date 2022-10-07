Петербургскую гимнастку Дину Аверину включили в Книгу рекордов России

Дина Аверина попала в Книгу рекордов России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургская гимнастка Дина Аверина попала в Книгу рекордов России как спортсменка, завоевавшая наибольшее число золотых медалей на чемпионатах мира по художественной гимнастике.

- Мировой рекорд. Результат: 18. Рекордсмен: Аверина Дина Алексеевна - говорится на сайте Книги рекордов.

Вручение диплома о включении Дины в список рекордсменов состоялось в Москве 4 октября.

Напомним что Дина также является трехкратным серебряным призером мировых первенств, имеет бронзовую медаль с чемпионата мира. 10 раз она побеждала на чемпионате Европы, четыре раза занимала вторые и третьи места.

Двукратная абсолютная чемпионка России 2017 и 2018 годов.

Главное достижение - серебряная медаль Олимпиады в Токио-2020.

Имеет звание заслуженного мастера спорта.

Дине Авериной 24 года. Она входит в сборную России вместе с сестрой-близняшкой Ариной. Обе родились в Нижегородской области, но сейчас представляют на соревнованиях Петербург.