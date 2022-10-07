Похитителя велосипедов в Петербурге отправили в тюрьму на 4 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд Выборгского района 7 октября 2022 года отправил в тюрьму похитителя велосипедов. Мужчину судили по двум статьям - за разбои и кражи. Об этом сообщили в прокуратуре Северной столицы.

- Так, в августа 2021 года мужчина украл велосипед с первого этажа в доме 23/2 по Выборгскому шоссе. Ущерб владельцу составил 15 тысяч рублей. Сам велосипед вор продал за 5 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.

Другой случай также произошел в августе прошлого года. Мужчина напал на хозяина квартиры в доме 15/1 по проспекту Художников. После этого он забрал его портативную музыкальную колонку и три мобильных телефона. Ущерб составил более 36 тысяч рублей.

Суд признал вора виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.