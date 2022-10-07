Суд вынес приговор вандалу, разрисовавшему здание СК Петербурга

Вандал разрисовал стены СК Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге вынесли приговор вандалу, который разрисовал стены Следственного комитета. В августе этого года молодой парень написал на здании ведомства неприличные слова. Таким способом он выразил неприязнь к сотрудникам правоохранительных органов.

- Парню на тот момент было 17 лет. Его осудили по статье «вандализм», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Молодой человек долгое время отказывался признать свою вину. Но на судебном заседании передумал и изменил свое решение.

Приморский районный суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев. В течение этого времени парню нельзя менять место работы и место жительства без согласования.