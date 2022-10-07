Главный синоптик пообещал хорошую погоду на выходные в Петербурге

Погода на выходных будет хорошей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теплая и даже местами солнечная погода порадует жителей Петербурга в ближайшие выходные. Небесная канцелярия пошла наперекор своей традиции, поэтому в этот раз ни заметных дождей ни похолодания не ожидается.

- Погода в выходные дни в нашем регионе хорошая, даже лучше, чем это казалось еще в начале недели. Осадков в дневные часы 8 и 9 октября почти нет, - сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Осадки возможны в субботу вечером, но и то не факт. Ветер будет умеренным, юго-западного направления. Он принесет теплые воздушные массы, поэтому днем термометры покажут до +15 градусов. В воскресенье без дождей и +12...+14.

Другим словами, погода хорошая, можно поехать на дачу, пойти в лес за грибами или просто прогуляться по городу.