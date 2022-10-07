Сэкономленные на новогодних праздниках в Петербурге деньги направят на оснащение мобилизованных

Сэкономленные на новогодних праздниках деньги направят на оснащение мобилизованных Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге отменили праздничные мероприятия по случаю Нового года и Рождества. Поэтому 2023 год жители и гости города будут встречать без традиционного фейерверка и праздничного концерта. Все деньги, которые должны были быть направлены на праздник, пойдут на оснащение мобилизованных. Об этом 7 октября 2022 года сообщили в Смольном.

- В частности, не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», а также благотворительный прием в Таврическом дворце, - рассказали в городской администрации.

Все деньги, которые таким образом город сэкономит, будут направлены на то, чтобы оснастить и снарядить мобилизованных и добровольцев. Помимо этого для них предусмотрены единовременные выплаты: мобилизованным по 100 тысяч рублей, добровольцам по 300 тысяч рублей.