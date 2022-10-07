Салют на Новый год отменили в Петербурге

Фейерверк на Новый год отменили в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нового года в этом году в Санкт-Петербурге не будет. Власти города 7 октября 2022 года приняли решение отменить праздничные мероприятия по случаю встречи 2023 года. Помимо того, что на Дворцовой площади вновь не состоится праздничный концерт, горожане не увидят и салюта. Об этом сообщили в Смольном.

- На совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года, - рассказали в городской администрации.

Все деньги, которые должны были пойти на праздник, будут направлены на оснащение и снаряжение для добровольцев и мобилизованных.

Однако, как рассказали "КП-Петербург" в комитете по печати, город все же будет украшен к празднику.